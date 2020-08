Coronavirus : Olivier Véran met en garde face à "une situation à risques"

Dans un entretien au "Journal du Dimanche", le ministre de la Santé craint une contamination des plus jeunes vers les personnes plus âgées et donc plus fragiles.

Le ministre de la Santé Olivier Véran le 21 août 2020 à Florac en Lozère. (PASCAL GUYOT / AFP)