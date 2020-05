Coronavirus : "Nous ne sommes absolument pas naïfs avec la Chine" et "nous ne l'avons jamais été", affirme Thierry Breton, commissaire européen

Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, contredit sur franceinfo mardi les déclarations du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrel, à propos de la gestion de la crise de coronavirus Covid-19 par la Chine.

"Nous ne sommes absolument pas naïfs" avec la Chine et "nous ne l'avons jamais été", a affirmé mardi 5 mai sur franceinfo Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, contredisant ainsi les déclarations du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui avait déclaré samedi : "Avec la Chine, nous avons été un peu naïfs", évoquant la crise du coronvirus Covid-19.

C'est un partenaire très important que nous respectons, mais nous ne sommes absolument pas naïfs.Thierry Bretonà franceinfo

"Du reste, nous ne l'avons jamais été, a insisté le commissaire. En ce qui me concerne, vous avez vu les mesures que j'ai préconisées, que nous avons préconisées sur la 5G ? Non, nous sommes parfaitement conscients. Nous respectons évidemment tous nos partenaires, y compris la Chine, qui est un très grand pays. Mais nous ne sommes absolument pas naïfs." "À partir du moment où on n'est pas naïf, on sait à quoi s'en tenir. Voilà ! C’est un partenaire et nous savons à quoi nous en tenir", a-t-il ajouté.