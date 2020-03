Coronavirus : "nos entrepôts sont livrés et nos magasins resteront ouverts", assure Dominique Schelcher, patron du groupe Système U

Face à la progression du Covid-19 en France, bon nombre de Français ont effectué des achats en masse dans les grandes surfaces. "Nous n'avons pas été surpris parce que c'est ce que nous avons déjà vécu dans certains départements en avance de phases notamment le Haut-Rhin ou l'Oise il y a déjà quelques jours. Nous nous y attendions avec les nouvelles annonces à une recrudescence d'achats de précaution", explique Dominique Schelcher, le patron du groupe Système U.

Le surstockage crée des ruptures de stock à court terme

Les Français ont-ils des raisons de s'inquiéter de la disponibilité des produits de première nécessité. "Le message le plus important, c'est de rassurer les Français sur leur approvisionnement alimentaire. Je peux vous assurer que la production française, les industriels et les distributeurs sont unis main dans la main pour assurer l'approvisionnement des Français. Ce qui crée des ruptures à court terme, c'est uniquement le surstockage. Les usines continuent à produire, nos entrepôts sont livrés et nos magasins resteront ouverts", précise Dominique Schelcher.

