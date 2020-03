Coronavirus : New York en difficulté face à l'épidémie

La mégalopole de New York est au cœur d'une épidémie mondiale. Aux États-Unis, déjà 1 000 décès sont liés au nouveau coronavirus, ce qui fait du pays le troisième le plus touché, après la Chine, son premier foyer, et l'Italie, l'État le plus frappé, avec plus de 60 000 cas recensés, jeudi 26 mars. Les regards se tournent déjà vers la ville de New York, où se concentre un très grand nombre de cas, plus de la moitié. La plus grande agglomération des États-Unis est donc devenue l'épicentre du Covid-19.

Un pic estimé dans deux semaines

"On est tous terrifiés. On se sent dans l'obligation de s'occuper de nos patients, c'est parfaitement normal, mais on a peur de tomber malade", explique une infirmière. Face à cette explosion de nombre de malades, les autorités de l'État ont lancé un cri d'alarme, alors que le pic de l'épidémie doit arriver dans deux semaines et que les respirateurs pourraient rapidement venir à manquer.

