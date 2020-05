Coronavirus : moins de 100 décès en 24h en France, la baisse se poursuit en réanimation

La direction générale de la santé a donné, samedi 16 mai, un nouveau bilan de l'épidémie en France.

Le recul de l'épidémie semble se poursuivre. La France a enregistré 96 nouveaux décès en 24 h dus au coronavirus, avec 27 625 décès au total depuis le 1er mars. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser, a indiqué samedi 16 mai la direction générale de la santé dans un nouveau bilan. Si la pression sur les services de réanimation continue de se réduire avec un solde de 71 malades de Covid-19 en moins par rapport à hier, 46 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation en 24 heures contre 38 il y a une semaine, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Les hospitalisations, tous services confondus, suivent la même dynamique : si le nombre d'hospitalisations pour une infection Covid-19 est en baisse par rapport à la semaine dernière (19 432 personnes samedi contre 22 614 il y a une semaine), 350 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures (contre 265 il y a une semaine). En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 103 hospitalisations, dont 23 en réanimation.

Le Covid-19 a causé 17 412 décès dans les hôpitaux et 10 213 dans les maisons de retraite et autres établissements sociaux et médicosociaux. Selon la Direction générale de la Santé, quatre régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 73% des cas hospitalisés. Depuis le début de l'épidémie, 98 449 personnes ont été hospitalisées, dont près de 17 500 en réanimation et 61 066 personnes sont rentrées à domicile guéries.