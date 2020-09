Coronavirus : Marseille et Bordeaux durcissent le ton

A Marseille (Bouches-du-Rhône) comme à Bordeaux (Gironde), les services de réanimations sont presque à saturation. Les préfets ont pris leur décision : interdiction de consommer de d’alcool debout dans les bars et restaurants. Une mesure qui agace les gérants d'établissements. "On aurait pu faire l’économie de tout cela si les choses avaient été traitées bien en amont sur la voie publique et sur les plages", déplore Frederic Jeanjean, secrétaire général de l’UMIH des Bouches-du-Rhône. Pour ceux qui ne respecteraient pas la mesure, la fermeture sera immédiate.

Limiter au maximum les contacts

Les grands rassemblements au-delà de 1 000 personnes sont également interdits, et plus de groupe de plus de 10 personnes dans les parcs et sur les plages. Dans les Ehpad, les visites ont été limitées à une par jour à Marseille, et deux par semaine à Bordeaux (Gironde). Afin de faciliter le respect des gestes barrières, les deux villes devraient renforcer leur réseau de transports en commun.

