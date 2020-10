Coronavirus : Liège, ville la plus contaminée d'Europe

La majeure partie des personnes qui arrivent aux urgences de Liège (Belgique) sont atteintes du Covid-19. "On a dépassé le nombre de patients qu'on avait hospitalisés lors de la première vague, donc on est à plus de 150 patients hospitalisés sur le site", explique Françoise Frix, infirmière. La charge de travail s'est tellement alourdie que l'hôpital a dû recruter des intérimaires, et, comme Inès Hajib, faire revenir les personnes en congé. "C'est compliqué de refuser quand on sait qu'eux sont dans le pétrin, estime-t-elle. Donc je suis revenue pendant mes congés".



La peur de faire des choix

À la différence de la première vague, le personnel est lui aussi touché par l'épidémie : 20 % des infirmiers et des médecins sont en arrêt. Pour l'instant, l'hôpital survit en déprogrammant des opérations et en transférant des patients dans d'autres villes. Les infirmières redoutent le pire. "Il y a peut-être un moment où l'on devra faire des choix dans les patients. On espère ne pas en arriver là", craint Christel Minguet, infirmière.

