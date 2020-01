Coronavirus : les vols depuis et vers la Chine réduits ou suspendus

L'épidémie a désormais contaminé plus de personnes que celle du Sras en 2003, mais elle est moins mortelle. Pékin (Chine) parle de près de 6 000 cas et de 132 morts. L'Organisation mondiale de la Santé demande au monde de réagir. Mercredi 29 janvier, Air France a annulé dans la soirée ses vols pour Wuhan, et une partie de ceux vers Pékin et Shanghai.