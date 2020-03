Coronavirus : les vétérinaires prêtent des respirateurs aux soignants

Une manière de se rappeler que l'être humain est un mammifère comme les autres. Pour aider les établissements hospitaliers face à la pénurie de respirateurs artificiels, dans cette crise sanitaire du coronavirus Covid-19, certains vétérinaires n'ont pas hésité à proposer aux soignants de leur prêter leur matériel, habituellement utilisé dans les opérations des animaux.

"Sauver des vies humaines passe avant tout"

"Sauver des vies humaines passe avant tout, donc si on peut aider, on le fait. À partir du moment où l'on nous demande de l'aide pour des choses que l'on peut apporter, la question ne se pose même pas. On prête le matériel immédiatement", explique un vétérinaire. Ce matériel animalier est souvent acheté en médecine humaine. Il est donc parfaitement compatible avec celui des services de réanimation des hôpitaux. "Nous avons déjà donné deux respirateurs, qui sont partis dans les hôpitaux. Il nous en reste encore trois parce qu'on nous a demandé de mettre à disposition tout le matériel", complète un de ses collègues.

Le JT

Les autres sujets du JT