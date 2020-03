Coronavirus : les transports en commun vont être perturbés

Ils sont chaque jour des millions à emprunter les transports franciliens. Et la plupart d'entre eux ont déjà anticipé les perturbations à venir, liées à l'épidémie de Covid-19. Pas question de renoncer à se déplacer, le maître mot et l'adaptation. "Il va falloir se lever plus tôt et rentrer plus tard. On n'a pas vraiment le choix", explique une usagère. La direction de la SNCF a prévenu : à partir de lundi 16 mars, 80% de la circulation des trains du quotidien et des trains longue distance seront assurés.

80% du trafic assuré

20% du trafic en moins correspond aux 20% du personnel qui seront absents, soit pour garder leurs enfants, soit pour raisons médicales. Mais la direction fait le pari que les voyageurs seront beaucoup moins nombreux, et qu'il y aura donc suffisamment de trains. Même diagnostic à l'échelle de Île-de-France, où la RATP finalise le recensement du personnel absent. La RATP comme la SNCF dévoileront dimanche 15 mars leurs prévisions exactes de trafic pour lundi.

