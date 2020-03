Coronavirus : les théâtres privés appellent à ne pas demander le remboursement des places de spectacles annulés, par "solidarité"

"Et surtout, quand les choses s'arrangeront, aidez-nous à remplir nos salles", plaide Bertrand Thamin, président du SNDTP et directeur du Théâtre du Montparnasse à Paris.

Le Syndicat national du théâtre privé (SNDTP) appelle à ne pas demander le remboursement des places de spectacles annulés, par solidarité avec le monde de la culture, ébranlé par la crise du coronavirus. "On lance un appel à la solidarité auprès de nos spectateurs", plaide Bertrand Thamin, président du SNDTP et directeur du Théâtre du Montparnasse à Paris.

"Il y a un lien très fort entre le théâtre et leur spectateurs et donc on leur demande d'avoir la gentillesse de patienter quelques temps, de nous aider à passer ce fichu tunnel en nous soulageant la trésorerie et en patientant un petit peu pour reporter les billets, plutôt que demander le remboursement", a-t-il expliqué.

"Quand tout va repartir, remplissez les salles !"

"Et surtout, quand les choses s'arrangeront, aidez-nous à remplir nos salles. Là, on est effectivement au milieu du tunnel. Mais quand tout va repartir, on aura besoin de remplir très rapidement nos salles. Et donc, on veut compter sur ces gens qui ont eu la gentillesse d'acheter des billets", poursuit Bertrand Thamin.

Le SNDTP s'interroge, aujourd'hui, sur les modalités du plan d'aide de 22 millions d'euros annoncé par le ministère de la Culture.

Je sais qu'il y aura 5 millions [d'euros] qui seront fléchés vers le spectacle vivant, notamment vers les théâtres privés.Bertrand Thamin, président du SNDTP et directeur du Théâtre du Montparnasse à Parissur franceinfo

"Pour l'instant, toutes les modalités sont encore à l'étude et on ne sait pas encore très bien comment ces fonds seront débloqués, ni quand", s'inquiète-t-il, même si un certain nombre de mesures prises par le gouvernement, à destination des petites et moyennes entreprises, vont "soulager" financièrement des théâtres.