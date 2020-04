Coronavirus : les soignants manquent toujours de matériel

Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit une infirmière de l’hôpital de la Timone à Marseille qui se filme avec une blouse fine comme du papier qui se déchire au moindre contact. Pour les syndicats, les soignants sont exposés au coronavirus Covid-19 en première ligne avec du matériel défectueux.

Du matériel inadapté

"Cela devient une mise en danger. On s'était habitués à une pénurie mais pas en crise sanitaire, maintenant ce n'est plus possible", déplore Solange Teulière, secrétaire du syndicat Sud santé. Dans une autre vidéo, la cheffe des urgences de l’hôpital de Sarreguemines (Moselle) témoigne. Face à la pénurie de matériel, les soignants doivent utiliser des dons parfois inadaptés. "Les blouses ne sont pas étanches", précise-t-elle. Le ministère de la Santé assure que les livraisons de matériel dans les hôpitaux vont s'intensifier.

Le JT

Les autres sujets du JT