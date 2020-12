Coronavirus : les questions autour du vaccin

Alors que le gouvernement a présenté sa stratégie de vaccination contre le coronavirus, beaucoup de questions demeurent sur le sujet. Par exemple, on ne connaît pas encore la durée d'immunité du vaccin. "On manque de recul", explique Damien Mascret, médecin et journaliste, présent sur le plateau de France 3 vendredi 4 décembre. "On a quand même des indications notamment avec les volontaires des essais menés et cela semble encourageant". L'immunité pourrait aller au-delà d'un an.



Le laboratoire est responsable des produits



Par ailleurs, il n'y a pas eu d'effets indésirables graves qui sont apparus lors des essais cliniques. "Il va falloir attendre et voir ce qu'il va se passer dans les mois à venir lorsqu'on va vacciner massivement", rapporte Damien Mascret. Enfin, en période d'épidémie ou non, c'est le laboratoire qui est responsable des éventuels produits défectueux

