Coronavirus : les personnes âgées sont invitées à rester chez elles

Vendredi 13 mars, à Menton (Alpes-Maritimes), les annonces du président Macron pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 sont dans toutes les têtes. Les personnes de plus de 70 ans, invitées à rester chez elles, se sentent plus concernées. "J'ai 83 ans, je suis près de la frontière italienne, je suis inquiet à ce sujet", explique un homme. "On évite d'aller dans les rassemblements", précise un autre homme. Mais, pour un commerçant de 84 ans, il n'est pas question d'arrêter de travailler. Il y a juste quelques habitudes quotidiennes à changer.

"Je ne fais plus la bise"

"Je ne serre plus la main et je ne fais plus la bise", explique-t-il. Sur un marché parisien, il y a beaucoup moins de clients que d'habitude. Les seniors qui viennent ne sont pas rassurés. Pas question de rester confiné chez soi, mais, pour certains, les courses se font désormais avec un masque. Tous savent qu'ils doivent plus se protéger. Mais, pas de psychose, certains conservent même le petit plaisir de goûter les fruits directement sur l'étal.

Le JT

Les autres sujets du JT