Coronavirus : les mesures sont-elles justifiées ?

Dans la soirée du jeudi 12 mars, Emmanuel Macron s'est exprimé longuement sur l'épidémie du cornavirus et a déclaré que nous faisions face à "la pire crise sanitaire qu'a connue la France depuis un siècle". Alors d'un point de vue médical, sanitaire, les mesures qui bouleversent le quotidien de millions de familles sont-elles justifiées ? "Ce sont des mesures justifiées : d'abord on le voit pour les enfants et adolescents, avec l'arrêt des établissements d'enseignement. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de contacts, qui diffusent les virus. Maintenant, nous savons aussi que les enfants sont autant touchés par le coronavirus que les adultes. Donc fermer les écoles va casser la dynamique économique, même si les effets ne se feront ressentir que dans deux semaines", explique le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures.

Des mesures logiques

Il est également important de réduire les déplacements, les transports collectifs au maximum pour ralentir l'épidémie. "Quant à interdire les visites aux établissements de personnes âgées ou dépendantes, il s'agit là des plus fragiles. Donc c'est aussi logique, dès lors qu'on n'arrive pas faire respecter scrupuleusement les mesures barrières."

