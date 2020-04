Coronavirus : les laboratoires vétérinaires mobilisés

Il faudra connaître la proportion de personnes qui ont été contaminées par le coronavirus Covid-19 et sont donc immunisées, pour sortir du confinement. Cela passera par une campagne massive de dépistage, auquel les laboratoires vétérinaires vont participer. Après l’appel aux anesthésistes et aux internes en médecine, ce sont les vétérinaires qui sont en effet désormais concernés. Le ministère de la Santé a donné son accord le week-end du 4 et 5 avril, mais il reste à régler la question des réactifs.

Une solution adoptée dans plusieurs pays

Dans un tweet, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait appel aux laboratoires vétérinaires pour analyser les prélèvements des tests de dépistage. 75 laboratoires vétérinaires publics, qui dépendent des départements, sont concernés, et parfaitement capables de renforcer les laboratoires d’analyses médicales. Le problème est le manque de test. Il ne manque que le feu vert pour lancer la production. D’autres pays européens mobilisent d’ores et déjà les laboratoires vétérinaires.