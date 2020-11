Coronavirus : les hommes et les femmes inégaux face à la maladie

Les hommes et les femmes ne sont pas égaux face au Covid-19, c’est ce que démontre une étude du CHU de Strasbourg et de l’Institut Pasteur. Sur le plateau du 20 Heures, le journaliste de France Télévisions et médecin Damien Mascret, décryptait jeudi 19 novembre, cette étude : "Il y a une baisse plus rapide des anticorps chez les hommes et donc peut-être une durée d’immunité moins longue explique t-il. Mais il faut préciser que l’immunité c’est aussi l’immunité cellulaire et qu’il n’est question ici que des anticorps."

D’autres inégalités

D’autres inégalités ont été mises en avant dans cette étude. Ainsi, les hommes meurent plus du Covid que les femmes. En France, parmi les personnes décédées, 59% sont des hommes et 41% des femmes, alors que ces dernières sont plus nombreuses. Enfin, en réanimation, on compte sept hommes pour trois femmes.