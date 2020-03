Coronavirus : les Français anticipent un éventuel confinement

Au moins 30 minutes d’attente et 80 mètres de queue avant d’entrer dans un supermarché de Besançon (Doubs). Face à la peur d’un confinement plus strict, chacun veut prendre ses précautions. « On est tous un petit peu inquiets de la situation, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc on cherche tous à prévoir », explique une jeune-femme venue faire ses courses.





Des difficultés à garnir les rayons

Pour respecter les normes sanitaires, pas plus de 100 clients sont autorisés en même temps dans le magasin. À la caisse, image surprenante : les employés ont été équipés de masque de débroussaillage. Une idée du directeur qui tente d’organiser tout son magasin, même s’il a des difficultés à garnir tous ses rayons. Le rayon de savon est presque vide ce lundi 16 mars, pourtant « c’était plein ce matin », explique-t-il.

