Coronavirus : les étudiants massivement touchés

À l'UTC de Compiègne (Oise), 183 étudiants ont été testés positifs au Covid-19 la semaine dernière. Dans cette collocation étudiante, cinq résidents sur six sont porteurs du virus. Un résultat qu'ils redoutaient depuis que l'un d'entre eux a été testé positif une semaine plus tôt. "Je devais partir voir ma famille il y a deux semaines, comme j'ai su que j'étais cas contact j'ai pris la décision de ne pas partir. Là, on s'est dit qu'on resterait pendant deux semaines juste entre nous", explique Baudouin de Bennetot, étudiant à l'université de technologie de Compiègne.

"Je crois en la responsabilité de tout le monde"

Les étudiants de l'UTC devront rester 14 jours chez eux. Des cours à distance seront dispensés. À l'université, seuls les professeurs sont présents pour dispenser les cours en ligne. La directrice espère que la situation ne s'éternisera pas : "Si les cas n'augmentent pas en externe, je crois en la responsabilité de tout le monde pour que ça se stabilise dans les 14 prochains jours. On pourra reprendre comme à la rentrée", explique Claire Rossi. L'assurance-maladie de l'Oise est à la recherche de cas contacts.











