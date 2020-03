Coronavirus : les États-Unis se barricadent

À Roissy (Val-d'Oise), de nombreux Américains se trouvent dans les files d'attente, jeudi 12 mars. Ils tentent par tous les moyens de rentrer chez eux et entament une course contre la montre avant la fermeture des frontières américaines, dès vendredi, à minuit, aux étrangers en provenance de l'espace Schengen. "On devait rester pendant trois semaines en Europe, mais on rentre à la maison. On ne veut pas prendre le risque d'être en quarantaine, ou de rester bloqués ici plus longtemps que prévu", explique un Américain.

Le Royaume-Uni pas concerné

Pour des touristes français, le rêve d'un voyage aux États-Unis s'envole : impossible pour elles de partir, au risque de rester bloquées 30 jours sur le sol américain. Donald Trump a pris de court tout le monde avec son annonce, dans la soirée de mercredi. "Pour empêcher les nouveaux cas de Covid-19 de pénétrer dans le pays, je vais suspendre tous les vols en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours", déclarait-il. Tous les pays de l'espace Schengen sont visés. Le Royaume-Uni n'est pas concerné.

