Coronavirus : les Etats-Unis dans une "nouvelle phase" de l'épidémie, estime la Maison Blanche

Dans un entretien à CNN, la conseillère Deborah Birx a estimé que le virus était désormais présent "aussi bien dans les zones rurales qu'urbaines".

Les Etats-Unis sont entrés dans une "nouvelle phase" de l'épidémie de coronavirus, désormais très largement répandue sur le territoire américain, a estimé dimanche 2 août la conseillère spécialisée auprès de la Maison Blanche Deborah Birx. "Ce que nous voyons aujourd'hui est différent de mars et avril", a-t-elle dit sur la chaîne CNN, tout en soulignant que les mesures prises localement pour tenter d'enrayer la contagion commençaient à avoir des effets.

Le virus "s'est extraordinairement répandu. Il est présent aussi bien dans les zones rurales qu'urbaines", a-t-elle dit, prévenant "tous ceux qui vivent en zone rurale (que) vous n'êtes pas à l'abri ou protégé contre ce virus". Respecter les instructions sanitaires comme le port du masque, les mesures d'hygiène et la distanciation sociale est crucial, a-t-elle insisté.

Les Etats-Unis ont enregistré dimanche 47 508 nouveaux cas de contamination et 515 décès liés au coronavirus sur les dernières 24 heures, selon un comptage réalisé par l'Université Johns Hopkins. Le total cumulé s'élève à plus de 4,6 millions de cas et 154 834 morts, ce qui en fait le pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19.