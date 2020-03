Coronavirus : les élections municipales toujours prévues

Parmi les exceptions au confinement généralisé contre le Covid-19 annoncé par le Premier ministre, Édouard Philippe, en début de soirée samedi 14 mars, il y a faire des courses de première nécessité, aller au travail et aussi voter. Une preuve de plus que le gouvernement n'entend pas annuler le premier tour des élections municipales qui se tiendra, donc, dimanche 15 mars. Alors, dans les mairies et les écoles, on se prépare pour que le scrutin ne se transforme pas en une grande journée de contamination.

La question des assesseurs

Pour autant, certaines équipes doivent faire face à la chute du nombre d'assesseurs prêts à rester toute la journée dans la salle de vote. Nombreux sont ceux qui ont annulé à la dernière minute, de peur de se faire contaminer. Pour contrecarrer à cela, les municipalités ont le droit d'avoir recours à des employés municipaux. Reste une question qui subsiste : les électeurs, eux, seront-ils au rendez-vous ?

