Coronavirus : les cagnottes pour aider les soignants se multiplient

Les soignants sont en première ligne de la lutte contre le coronavirus Covid-19, mais ils ne sont, pour autant, pas toujours très bien équipés. À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, Fabrice Raffo, un entrepreneur, a bien compris cela. Alors une nuit, il se met à chercher sur Internet des vendeurs de masques FFP2, notamment en Chine. Fort de ses découvertes, il se tourne vers les collectivités locales. En vain.

"Les 1 200 masques FFP2 sont prêts "

Alors, il a lancé une cagnotte en ligne. En une dizaine de jours, il a déjà recueilli plus de 17 000 euros. Lundi 30 mars, l'entrepreneur de la cité phocéenne a ainsi pu procéder à la première commande, avec un fournisseur basé en Chine. "Les 1 200 masques FFP2 sont prêts", le prévient le vendeur chinois, par visioconférence. En plus de ces masques FFP2, les plus performants contre le Covid-19, 10 000 masques chirurgicaux ont été commandés.

