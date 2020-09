Coronavirus : les bars et les restaurants ferment à nouveau dans certaines villes

A partir de lundi 28 septembre, bars et restaurants seront fermés à Aix-en-Provence, Marseille (Bouches-du-Rhône) et en Guadeloupe. Par ailleurs, les bars et restaurants dans autres villes classées en alerte renforcée devront fermer au plus tard à 22 heures, annonce la journaliste Catherine Demangeat, en direct depuis le ministère de la Santé. La fermeture des salles de sport et des salles des fêtes a également été annoncée. La jauge pour les grands rassemblements passe de 5 000 à 1 000 personnes, et la vente d’alcool après 20 heures est interdite, tout comme les réunions à plus de 10 personnes dans l’espace public.

Annonces imminentes

La zone d'alerte renforcée concerne les grandes métropoles comme Paris, Lille (Nord), Toulouse (Haute-Garonne), Saint-Etienne (Loire), Rennes (Finistère), Montpellier (Hérault), Rouen (Seine-Maritime) et Grenoble (Isère). Le virus y circule très activement et le système de santé est en tension maximale. Les mesures seront annoncées dans les prochaines 48 heures.

Le JT

Les autres sujets du JT