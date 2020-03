Coronavirus : les autorités françaises durcissent certaines mesures du confinement

Les images parlent d'elles-mêmes. Malgré la mise en place du confinement, les Français ne respectent pas toutes les mesures décidées par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus. Par conséquent, le ton se durcit avec l'objectif que le confinement soit enfin respecté. Sur les quais parisiens, les policiers effectuent sans cesse des rappels : sortir est certes autorisé mais seulement dans son quartier.

Les plages du littoral fermées

Les autorités ne veulent plus voir des sportifs ou des promeneurs qui profitent du soleil. Chacun ,ou presque, affirme avoir une bonne raison de sortir. "C'est important de se dégourdir sinon on finit fou", assure une passante au Bois de Boulogne. Mais au final, il y a encore trop de monde dans les rues. Depuis jeudi 19 mars, partout en France, les préfets montent au créneau et multiplient les arrêtés pour interdire pour certains la chasse et la pêche ou encore les promenades en montagne. Désormais les plages du littoral sont interdites aux promeneurs.