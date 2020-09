Coronavirus : les autorités américaines demandent aux Etats d'être prêts à distribuer un vaccin d'ici novembre

Il s'agit d'une nouvelle indication que la course au vaccin est lancée à toute allure aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie.

Les autorités sanitaires américaines ont demandé aux Etats de préparer la distribution à grande échelle d'un vaccin contre le Covid-19 d'ici début novembre, soit avant l'élection présidentielle, selon une lettre envoyée aux gouverneurs la semaine du 24 août.

Les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) "demandent urgemment" que les Etats fassent le nécessaire afin que les centres de distribution d'un futur vaccin puissent être "complètement opérationnels d'ici le 1er novembre 2020", a écrit leur directeur Robert Redfield, dans une lettre envoyée aux Etats la semaine dernière. Le patron des CDC mentionne notamment la levée de restrictions administratives, ou la délivrance de permis et licences.

Il s'agit d'une nouvelle indication que la course au vaccin est lancée à toute allure dans le pays, le plus touché au monde par la pandémie. Si plusieurs vaccins sont actuellement en phase d'essais cliniques, il n'est pas certain que l'un d'entre eux sera effectivement efficace et sûr, mais les autorités préparent d'ores et déjà une distribution éventuelle afin de gagner un temps précieux.