Coronavirus : le virus survit-il à l’eau ?

Une étude de l’Ifremer indique que le virus survivrait péniblement en piscine et ne serait présent ni dans l’eau de mer, ni dans les coquillages. "Ma position c’est que le virus se trouve dans les eaux usées, à la sortie des égouts, mais ensuite je ne pense pas qu’il reste très longtemps à l’état de virus efficace dans un lac ou dans un étang, et encore moins dans l’eau de mer", indique Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne.

Peut-on imaginer qu’une fréquentation plus importante puisse changer la donne ? "Cela ne va pas changer la quantité de virus dans l’eau de mer, qui restera nulle. Mais la circulation des gens fait que chacun croise plus de gens et plus de gens différents, donc augmente le risque de tomber sur le virus", indique Catherine Hill. "La moitié des contaminations viennent de gens qui ne se savent pas infectieux", rappelle l’épidémiologiste, qui prône le port du masque pour tous.

