Coronavirus : le Tour de France se disputera en août et en septembre

Le Tour de France fait un détour de calendrier. Deux mois de plus à patienter avant le grand départ à Nice (Alpes-Maritimes). Ce sera le 29 août prochain, à la fin de l'été. "Moi je serai tout à fait partant. J'assisterai au départ mais j'ai quand même des doutes", explique un passant. Nice a investi 3,5 millions d'euros pour accueillir le Tour de France. Pour les commerçants et les hôteliers, ce report est salvateur.

"Un bonheur pour les territoires de France"

L'ordre et le tracé des étapes restent inchangés, l'arrivée est prévue le dimanche 20 septembre sur les Champs-Elysées à Paris. Un Tour décalé qu'il faut réorganiser même si le principal reste de voir la course passer. "Globalement, si le Tour de France se tient alors que l'Euro et les Jeux Olympiques sont décalés, c'est un bonheur pour les territoires de France", précise Robert Casadebaig, maire de Laruns (Pyrénées-Atlantiques). Le huis clos n'est pas envisagé mais il est difficile d'imaginer la ferveur habituelle sur le bord des routes. "Les enfants seront à l'école, il y a aura peut-être un petit moins de spectateurs", prédit le Français Julian Alaphilippe, cinquième de l'épreuve l'an dernier.

Le JT

Les autres sujets du JT