Coronavirus : le secteur de l’événementiel à l’arrêt

Depuis vingt ans, le Château de Villeneuve, à Guérande (Loire-Atlantique), accueille mariages, séminaires et réceptions. 100 convives étaient encore les bienvenus le week-end dernier, dans le respect d’un cadre sanitaire strict. La salle pourrait, en temps normal, accueillir plus de 200 personnes. Mais le coronavirus et les restrictions qui ont été décidées concernant les rassemblements de personnes affectent beaucoup l’activité du château. Annulations et reports se multiplient depuis que le gouvernement a limité les groupements à 30 personnes au maximum depuis le 29 septembre.

Les traiteurs en difficulté

Chez un restaurateur-traiteur de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), l’activité est également à l’arrêt depuis plusieurs semaines et la chambre froide est aussi vide que le tableau de commandes. Romain Coquard, restaurateur-traiteur, détaille : "Sur une semaine, on fait habituellement une douzaine de prestations. Là, on va en faire deux en fin de semaine".