Coronavirus : le secteur de l'événementiel impacté par les mesures de restriction

Le château de Villeneuve à Guérande (Loire-Atlantique) est touché de plein fouet par l’interdiction de rassemblements festifs de plus de 30 personnes. Cela fait suite à l'annonce des mesures de restriction pour tenter de ralentir l'épidémie de coronavirus. Dans le château, qui accueille chaque année une trentaine de réceptions et de séminaires, les annulations et les reports se multiplient.

15 jours d'arrêt selon l'arrêté préfectoral

Dans le restaurant de Romain Coquard à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), toute l'activité est à l'arrêt. "L’activité se résume normalement à une douzaine de prestations, là, on va en faire deux en fin de semaine, avec des jauges en dessous de 30 personnes comme la réglementation l’exige", explique le restaurateur. Ses employés sont au chômage partiel depuis mardi 29 septembre. "Ma femme et moi avions fait le choix de ne plus prendre de rémunération pendant un petit moment pour ne pas peser sur l’entreprise, mais là, ça ne va pas être possible", poursuit-il. L’arrêté préfectoral est pris pour une durée de 15 jours.

