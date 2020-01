Coronavirus : le rapatriement des expatriés français s'organise

Préparer sa valise pour quitter Wuhan (Chine) n'a pas été une décision facile. Amélie Chapalain, qui y fait ses études, pourrait faire partie du premier vol français d'évacuation. Le quai d'Orsay vient de lui envoyer les documents nécessaires à ce voyage hors du commun. "On a reçu un questionnaire médical à remplir et une déclaration de responsabilité. Je pars parce que ma famille s'inquiète et me demande de rentrer", explique-t-elle.

200 à 300 Français prochainement rapatriés

L'étudiante appréhende néanmoins la période d'isolement qui l'attend en France. De nombreux Français hésitent à rentrer pour cette raison. Depuis Wuhan désertée, de premières évacuations ont eu lieu ces dernières 24 heures. Un vol est parti pour les États-Unis, un autre a rejoint Tokyo, au Japon. La France devrait, elle, envoyer dans les heures à venir un avion du ministère de la Défense pour rapatrier entre 200 et 300 Français.