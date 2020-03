Coronavirus : "Le problème numéro un des entreprises est l'argent", estime Geoffroy Roux de Bézieux (Medef)

La vie économique est quasiment à l'arrêt depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France et l'instauration des mesures de confinement. Un certain nombre de mesures fortes ont été prises par le gouvernement pour aider les entreprises. "L'ampleur de l'impact économique dépendra de la durée de l'épidémie. Et notre première préoccupation pour le moment est d'abord la santé. Il y aura une récession c'est sûr, de quelle ampleur, je ne peux pas vous le dire", indique Geoffroy Roux de Bézieux dans les "4 Vérités" de France 2 mardi 31 mars. "Le gouvernement a pris la mesure du problème notamment avec ce qu'on appelle le grand prêt de l'État", ajoute le président du Medef.



"L'argent : problème numéro un des entreprises"

"Le problème numéro un des entreprises est l'argent puisqu'elles n'ont plus de chiffre d'affaires et elles ont des coûts. Pour les petites entreprises, cela va très vite", souligne le président du Medef. Bruno Le Maire a demandé à toutes les entreprises qui vont bénéficier des mesures de chômage partiel de ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires. "On appelle à la modération. Il y a quelques cas d'entreprises qui ont annoncé en janvier qu'elles payaient des dividendes en janvier, c'est trop tard pour revenir en arrière", explique Geoffroy Roux de Bézieux.