Coronavirus : le premier décès d’une mineure

Julie, décédée dans la nuit de mardi 24 à mercredi 25 mars, avait 16 ans. L’adolescente était scolarisée dans un lycée professionnel, à Morsang-sur-Orge, une petite ville de l’Essonne. Sont état s’est dégradé très rapidement, selon sa sœur aînée. "Julie avait simplement une légère toux la semaine dernière. Cela a empiré le week-end avec des glaires, et lundi, on a été voir un médecin généraliste. C’est là qu’on lui a diagnostiqué une détresse respiratoire. Elle n’avait pas de maladies particulières avant cela."

Des tests négatifs puis positifs ?

Julie est transférée à l’hôpital Necker (Paris), et placée sous respirateur. Elle ne supporte pas l’intervention. Sa mère ne comprend pas. Elle raconte que les tests étaient d’abord négatifs, avant de passer positifs. "On n’aura jamais de réponse, c’est invivable". Sur place, son décès provoque un choc. Personne n’aurait imaginé qu’une mineure puisse mourir du Covid-19. "C’est surprenant. Je pense que les adolescents vont peut-être beaucoup plus se méfier", explique un homme.