Coronavirus : le point sur les chiffres dans les services de réanimation

La France dispose de 5 800 lits de réanimation sur l'ensemble du territoire, contre 5 065 au début de l'épidémie, selon les chiffres du ministère de la Santé. Sur le plateau de France 2, mardi 27 octobre, Simon Ricottier apporte un éclairage sur la situation. "La semaine dernière, le ministre de la Santé a évoqué un total de 7 700 lits mobilisables, un chiffre qui pourrait être atteint dans les deux prochaines semaines. Cela signifie que les opérations non prioritaires continueront à être déprogrammées", explique le journaliste.

Disparités selon les départements

Certains départements sont déjà saturés. Dans les Hautes-Alpes, le taux d'occupation des lits de réanimation atteint 137%. En Ardèche, il est de 112%. Dans la Loire et en Seine-et-Marne, il grimpe à 109%. "Cela signifie que dans ces départements, on est déjà au-delà de la capacité d'accueil initiale", rapporte Simon Ricottier. Certains départements sont très proches de la saturation. 97% des lits de réanimations sont occupés en Isère, 94% dans le Vaucluse, 92% dans le Gard et dans la Drôme. Les transferts de patients ont déjà commencé : "Depuis vendredi dernier, plus d'une vingtaine de patients ont été transférés depuis les hôpitaux de Lyon et Saint-Étienne qui sont en forte tension", rapporte Simon Ricottier.

