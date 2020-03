Coronavirus : le personnel soignant demande aux Français de ne pas se déplacer

Ils sont infirmiers, médecins, aide-soignants ou internes et ils ont un message. "On a besoin de toi, alors, rejoins notre challenge et reste chez toi", expliquent des membres du collectif Interhop dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. La crainte des soignants est l'engorgement de l'hôpital. Il faut donc tout faire pour limiter la propagation du Covid-19. "Nous sommes une armée en marche, et ce n'est pas que les urgences (...). C'est aussi vous et moi en tant que citoyens qui allons nous battre contre cet ennemi invisible", explique le Dr Patrick Goldstein, chef des urgences au CHU de Lille (Nord) et du Samu 59.

Touchée avant la France, l'Italie a lancé un défi similaire

Autre message des soignants sur les réseaux sociaux : ne surcharger pas le 15. En stade 3 de l'épidémie, la règle est la suivante. Si vous avez des symptômes mineurs comme de la fièvre et une toux, appelez un médecin généraliste s'il n'y a pas d'urgence. Si vous souffrez de difficultés respiratoires et d'une sensation d'étouffement, appelez le 15. L'Italie, touchée avant la France par l'épidémie, avait déjà lancé le défi "Restons à la maison". Un message des soignants tellement populaire qu'il a été repris par les sportifs du pays.

