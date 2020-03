Coronavirus : le paradoxe allemand

Comme la plupart des pays européens, l’Allemagne doit elle aussi faire face à une épidémie de coronavirus. Sa situation laisse d’ailleurs perplexe lorsque la comparaison est faite avec la France. "C’est un paradoxe assez mystérieux. L’Allemagne a plus de cas recensés que la France mais officiellement 10 fois moins de décès", décrypte le journaliste Laurent Desbonnets en duplex depuis la capitale allemande Berlin.

Plus de tests réalisés qu’en France

Cette différence notable s’explique notamment par les tests davantage systématiques en Allemagne, réalisés 7 fois plus souvent en moyenne. "Cela permet de détecter les cas plus tôt, de limiter d’éventuelles complications et puis cela donne aussi, selon les experts, des chiffres plus fiables. L’hypothèse, c’est qu’il y aurait en France beaucoup, beaucoup de cas qui ne sont pas déclarés", explique Laurent Desbonnets.