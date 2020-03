Coronavirus : le paracétamol rationalisé

Des restrictions sur la vente du médicament le plus vendu en France : le paracétamol sous toutes ses formes. Une seule boite par personne pour les clients qui ne sont pas malades, et deux boites pour ceux qui présentent des symptômes. Les clients sont partagés : « J’en ai encore un peu chez moi, donc ça me suffit pour l’instant », explique un client. « Je comprends pas pourquoi il est interdit d’acheter plus que ce qu’on veut », s’étonne une autre.



« Une ruée vers l’or »

Une ruée sur le paracétamol, c’est bien ce à quoi a assisté mardi 17 mars une pharmacienne, un peu effarée. « Il y a eu une ruée vers l’or. Hier, c’était tout le monde qui prenait des stocks incroyables de trois, quatre boites minimum par personne pour en avoir à la maison », raconte Anne-Laure Lachkar. Et c’est ce comportement qui pourrait entraîner une tension sur le marché du paracétamol.

