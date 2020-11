Coronavirus : le nouveau protocole en classe

Principale nouveauté de la rentrée, lundi 2 novembre, les enfants doivent porter un masque à partir de 6 ans. "Des fois ça me gratte et des fois j'ai chaud. J'essaye de ne pas me gratter", témoigne une jeune écolière. "Au niveau des élastiques ça fait mal derrière les oreilles", explique une autre enfant. Pour l'enseignante, Pascale Basttisti, le masque a d'autres défauts : "on ne les entend pas très bien, ils n'ont pas la voix qui porte (...) pour peu qu'ils soient un peu timides, ça va être encore pire".

Des horaires aménagés pour éviter le brassage des classes

À l'heure de la récréation, les enfants se retrouvent par niveau pour limiter le brassage entre les différents groupes d'élèves. Il faut attendre la cantine pour que le protocole s'allège un peu. "Oh ça fait du bien d'enlever ce terrible truc !", s'exclame une élève au moment de passer à table. Pas de distanciation entre les tables, mais des horaires aménagées pour éviter le brassage des classes.