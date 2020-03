Coronavirus : le nombre de décès ne cesse d’augmenter, surtout en Île-de-France

Le nombre de contamination ne cesse d’augmenter en France. "D’après un document interne de l’agence régionale de la santé (ARS), que nous nous sommes procurés, l’Île-de-France recense 330 patients en réanimation contaminés. Rien que dans les hôpitaux de Paris et sa périphérie, ils sont 196, c’est un chiffre qui a grimpé de 21% depuis hier", décrypte la journaliste Dorothée Lachaud sur le plateau du 19/20.



Chacun doit respecter les mesures de confinement

"La situation est difficile à gérer, et selon une de nos sources, à l’hôpital Bichat à Paris le lundi 16 mars, les 26 lits de réanimation et post-réanimation étaient tous occupés. Par conséquent, dans tous les établissements, les soignants ont récupéré des lits supplémentaires. L’ARS de la région se veut rassurante : en Ile-de-France, on pourra manquer jusqu’à 1 200 lits, et ça pourrait suffir, si chacun respecte les mesures de confinement", ajoute la journaliste.

