Coronavirus : le monde en alerte

Vendredi 13 mars, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que le continent européen était devenu le centre de la pandémie mondiale du nouveau coronavirus. Comme un symbole en France, la tour Eiffel (Paris) est restée fermée, tout comme de nombreux musées alors que le gouvernement an annoncé que tous les rassemblements de 100 personnes ou plus étaient interdits. À l'image de la France, les gouvernements du monde entier prennent des mesures de plus en plus drastiques pour contenir le Covid-19.

Justin Trudeau en quarantaine

En Belgique, par exemple, les autorités ont annoncé qu'à partir de la semaine prochaine, les restaurants et les bars,notamment, resteraient fermés. L'Espagne connait depuis plusieurs jours une hausse exponentielle de ses cas de contamination. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau s'est placé en lui même en isolement préventif. Sa femme a été testée positive.