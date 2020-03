Coronavirus : le message d'alerte des médecins

À Compiègne (Oise), les sirènes et cloches de la ville retentissaient en l’honneur de Jean-Jacques Razafindranazy, 67 ans, médecin urgentiste et mort samedi 21 mars du Covid-19. Il était à la retraite et était venu soutenir le personnel hospitalier. Un décès qui survient alors qu’un autre médecin hospitalier, un gynécologue exerçant dans une clinique de Mulhouse (Haut-Rhin), a péri le lendemain des suites du Covid-19.

"Nous pouvons encore éviter des milliers de décès"

Via une lettre adressée à Emmanuel Macron, des chercheurs, des chefs de cliniques et des internes ont poussé un cri d’alerte pour respecter les consignes strictes du confinement à domicile. "Nous pouvons encore éviter des milliers de décès", peut-on lire dans le document. "Malgré cet engagement sans faille de l’ensemble de nos équipes soignantes, nos capacités de soins arrivent à saturation. Dès à présent, des conditions de soins extrêmement difficiles et éprouvantes s’imposent aux professionnels".

