Coronavirus : le médecin a-t-il contaminé ses patients ?

La France compte six personnes contaminées par le coronavirus 2019-nCoV. Parmi ces malades, il y a un médecin. A-t-il pu contaminer des patients ? "C'est ce que cherche à déterminer l'enquête que mènent actuellement les autorités sanitaires. On en sait en tout cas un peu plus sur le profil de ce praticien. C'est un médecin libéral d'une cinquantaine d'années qui exerce dans le département des Hauts-de-Seine avec SOS Médecins", détaille la journaliste Margaux Subra-Gomez en direct du ministère de la Santé à Paris.

Une consultation pour des touristes taïwanais

"Le 23 janvier dernier, il rend visite à des touristes taïwanais et leur interprète dans leur hôtel de Châtenay-Malabry pour une consultation. C'est là qu'il aurait contracté le coronavirus", poursuit la journaliste. Une trentaine de patients a été en contact avec lui par la suite, ils ont tous été prévenus. Le médecin est hospitalisé à Paris, dans un état stable.

