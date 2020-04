Coronavirus : le maintien des compétitions sportives en question

Quand les compétitions sportives, stoppées net par la pandémie de coronavirus, pourront-elles reprendre ? "C’est le flou le plus total, sauf peut-être en Allemagne, qui n’a a adopté un confinement aussi strict que chez nous. Là bas, certains sportifs sont déjà de retour à l’entraînement. C’est le cas des footballeurs du Bayern Münich. Les joueurs sont séparés dans les vestiaires et n’ont pas le droit de se doucher au stade. L’entraînement se fait sans contact, sans tacles, mais ils se préparent à jouer pourquoi pas début mai dans des stades à huis clos", indique le journaliste Grégory Naboulet sur le plateau du 13 Heures.

Le Tour de France décalé à plus tard ?

"Le sport français, lui, attend aussi les annonces d’Emmanuel Macron, lundi soir, pour prendre de nouvelles décisions. Si le confinement est prolongé de plusieurs semaines, cela pourrait entraîner l’arrêt définitif de certaines compétitions, comme dans le football amateur, ou dans le meilleur des cas, des reports. C’est le cas du Tour de France, qui étudie l’idée de décaler la course plus tard dans l’année", ajoute-t-il. Du côté du tennis, la Fédération française de tennis (FFT) annonce débloquer 35 millions d’euros pour venir en aide aux clubs, aux enseignants, aux joueurs et joueuses du circuit professionnel, mais aussi aux organisateurs de tournois”, conclut Grégory Naboulet.