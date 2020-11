Coronavirus : le gouvernement temporise sur la question de la vaccination

En duplex de l'avenue de Ségur (Paris), le journaliste Julien Nény revient sur l'absence de précisions concernant la campagne de vaccinations de la part de l'exécutif. "Le gouvernement veut être absolument sûr et certain que ce vaccin soit sûr et efficace. Le Premier ministre n'a donc pas donné davantage de précisions ce matin pendant sa conférence de presse à propos du calendrier ou de l'organisation de la future campagne vaccinale même si Emmanuel Macron avait parlé mardi soir de fin décembre/début janvier sans en dire davantage lui non plus", explique-t-il.

Les gestes barrières continueront malgré la vaccination

"Seule précision en revanche ce matin, le ministre de la Santé Olivier Véran l'a dit lui-même : être vacciné ne signifiera pas l'abandon des gestes barrières. Enfin, à propos de l'isolement des personnes malades, un texte de loi sera présenté courant novembre car cela touche aux libertés publiques", conclut le journaliste. Le gouvernement devrait donner davantage de précisions concernant la stratégie de vaccination la semaine prochaine.

