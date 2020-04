Coronavirus : le géant Amazon sommé de mieux protéger ses salariés

Amazon mis en demeure par l'inspection du travail qui exige que le géant américain améliore la sécurité de ses salariés pendant la période de Covid-19 sur quatre sites en France. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, hausse le ton. "C'est inadmissible. Nous leur avons donné trois jours maximum pour se mettre en conformité. Protéger ses salariés, ce n'est pas négociable."



L'inspection du travail dénonce "une situation dangereuse "

Les salariés disent travailler dans la crainte. Dans une vidéo datant du 20 mars dernier, on y voit des dizaines de personnes en train de se déplacer dans un espace clos sans respecter les consignes de sécurité. Les syndicats demandent une diminution des effectifs. "Il faut qu'il y ait moins de salariés. S'il y a moins de salariés, il y aura moins de mouvement et moins de contaminations possibles", précise Olivier Guivarch, secrétaire général fédération services à la CFDT. Le rapport de l'inspection du travail est sans appel et dénonce une situation dangereuse pour le site de Brétigny-sur-Orge (Essonne).

