Coronavirus : le Finistère adopte des mesures restrictives

Depuis vendredi 17 juillet, les deux Ehpad de Carhaix, dans le Finistère, sont à nouveau confinés. Pas de visite autorisée jusqu'à nouvel ordre. Les familles peuvent seulement déposer des affaires. Une décision prise par le centre hospitalier de Brest et qui concerne une dizaine d'établissements du Finistère. Aucun résident n'a été testé positif à ce jour, mais face à la recrudescence des cas de coronavirus dans le département, la direction ne veut prendre aucun risque.

La taille des groupes limitée dans les crèches, centres de loisirs et colonies

"C'est sans doute encore un peu difficile à comprendre pour les familles, mais c'est une mesure indispensable", assure Olivier Ovaguimian, directeur du site de Carhaix et secrétaire général du CHU de Brest. Autre mesure annoncée par la préfecture dans les prochains jours : la limitation de la taille des groupes dans les crèches, centres de loisirs et colonies de vacances. Dans 66 communes touristiques du département, les bars devront aussi fermer une heure plus tôt.

