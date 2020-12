Coronavirus : le dépistage sera obligatoire pour aller en Corse

Avant d'embarquer pour la Corse, et à l'arrivée dans les ports et les aéroports, il faudra obligatoirement présenter une attestation sur l'honneur. Elle stipule que l'on n'est pas cas contact ou positif au coronavirus. Il faudra également un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures. Tous ces documents seront obligatoires du 18 décembre au 8 janvier. En France, on compte 110 cas positifs pour 100 000 habitants, jusqu'à 126 en moyenne en région PACA. En revanche, le taux d'incidence en Corse n'est que de 32.

Une amende de 135 euros

"C'est vraiment cet écart de taux d'incidence qui est très important. [...] Qui dit fêtes de fin d'année, dit regroupements familiaux, donc c'est exposer nos 70 000 personnes âgées et nos 40 000 personnes en affection longue durée à potentiellement un risque accru", explique Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge de la Santé à la Collectivité de Corse. 45 000 voyageurs par semaine sont attendus pour les fêtes. Des contrôles aléatoires sont prévus. L'amende pour défaut d'attestation sera de 135 euros.

