Coronavirus : le déconfinement s’amorce en Russie

Lundi 1er juin, à Moscou (Russie), tous les commerces pourront rouvrir. Jusqu’à présent, seuls ceux qui vendaient des produits alimentaires étaient autorisés à le faire. Les autorités vont aussi rouvrir la plupart des parcs. Les habitants de Moscou, saufs ceux qui ont plus de 65 ans, vont pouvoir se promener trois fois par semaine. Pour cela, un planning quartier par quartier va être établi pour éviter que tout le monde ne sorte en même temps. Dans la rue, en revanche, il faudra porter un masque à partir de lundi.

Encore de nombreux cas

Et puis les restaurants et les cinémas vont rester encore fermés pendant plusieurs semaines. Ce déconfinement très progressif vient confirmer une réalité, puisque l’on voit beaucoup de monde à Moscou dans les rues et dans certains parcs. Les embouteillages sont de retour. L’épidémie reste très présente en Russie. Hier on a enregistré plus de 8 000 cas de Covid-19 en 24 heures, ce qui est beaucoup, bien que la tendance soit à la baisse, explique Luc Lacroix, le correspondant de France Télévisions à Moscou.

Le JT

Les autres sujets du JT