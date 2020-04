Le coronavirus Covid-19 qui serait sorti d'un laboratoire et non d'un marché du Wuhan (Chine) est une théorie "qui circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois", indique le journaliste Julien Pain. "C'est vrai qu'il existe à Wuhan plusieurs laboratoires travaillant sur les coronavirus. L'un de niveau 2 et l'autre de niveau 4, c'est-à-dire habilité à manipuler des virus dangereux. Ce dernier a d'ailleurs été construit avec l'aide de la France."

"Aucune indication d'une activité humaine dans la création du virus"

L'hypothèse d'une création en laboratoire a été relancée par cette déclaration du professeur Montagnier. "Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait une manipulation au sujet de ce virus. À ce modèle classique du virus, on y aurait ajouté des séquences du VIH", déclarait le 17 avril sur CNews le biologiste et virologue. Les spécialistes de l'Institut Pasteur ont analysé le génome du virus et pour eux, le professeur est dans l'erreur. "Ce n'est pas une théorie crédible, toutes les séquences que l'on obtient, et ceci dans le monde entier, ne présentent aucune indication d'une activité humaine dans la création de cette séquence", souligne Étienne Simon-Lorière, de l'unité génomique des virus de l'Institut Pasteur.

