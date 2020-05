Coronavirus : le Chili enregistre un nouveau record de contaminations

Alors que l'Europe se déconfine, l'épidémie est loin de faiblir au Chili. Celui-ci a enregistré, lundi 25 mai, 4 895 nouvelles infections au Covid-19 en 24 heures. Ce pays de 18 millions d'habitants recense un total de 73 997 cas de coronavirus Sars-CoV-2, dont 761 décès, depuis l'apparition d'un premier cas le 3 mars. Quarante-trois personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures. Le président Sebastian Piñera a jugé que le système de santé national était saturé et "très proche de ses limites".

Deux ministres sont touchés. "Le test au Covid-19 que j'ai effectué il y a quelques jours s'est révélé positif, heureusement je n'ai pas de symptômes jusqu'à présent", a fait savoir le ministre des Travaux publics, Alfredo Moreno, 63 ans, sur son compte Twitter. Il s'était déjà placé en quarantaine préventive, après qu'une de ses collaboratrices eut été testée positive.

He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen. #CuidémonosEntreTodos